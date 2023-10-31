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        Haberler Dünya Yeni Zelanda'daki yanardağ faciasında karar

        Yeni Zelanda'daki yanardağ faciasına ilişkin davada karar

        Yeni Zelanda'da 2019'da 22 kişinin ölümüne neden olan ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasına ilişkin davada, 7 tur şirketi "güvenlik ihlalleri" sebebiyle suçlu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:20
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        Yeni Zelanda'daki yanardağ faciasında karar
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        Yeni Zelanda merkezli 13 şirketinin yargılandığı ve 3 ay süren dava, son şirketin de suçlu olduğuna hükmedilmesiyle tamamlandı.

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        "GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI"

        Mahkeme, Whakaari Management Limited Şirketinin, patlama ihtimalinden yıllar önce haberdar olmasına rağmen yeterli risk değerlendirmesi yapmadığını ve gerekli önlemleri almadığını tespit etti.

        7 TUR ŞİRKETİ SUÇLU BULUNDU

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        Buna göre 7 tur şirketi, "güvenlik ihlalleri" sebebiyle 22 kişinin ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu.

        Daha önceki duruşmalarda mahkeme, 6 şirketi suçlu bulmuş, diğer 6 şirket hakkındaki suçlamaları ise düşürmüştü.

        22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Suçlu bulunan şirketler, 875 bin dolara kadar para cezasına çaptırılabilecek.

        Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 kişi ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Yeni Zelanda
        #dünya
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