Yeni Zelanda on binlerce işçi arıyor

İş gücü açığı nedeniyle göçmenlere yönelen ülkelere Yeni Zelanda da eklendi. Hükümet, ülkedeki açığı kapatmak üzere, geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

Hedef, küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almak.

HANGİ SEKTÖRLERDE ESNEMEYE GİDİLECEK?

Göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi alanlarda ücret kurallarında da esnemeye gidilecek.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde pek çok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılabileceğini belirtti.

Geçici işçilerin gelecek yıl tatil sezonunda çalışması planlanıyor.