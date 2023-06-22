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Yer Fıstığı Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Yer Fıstığı Ekimi Hangi Ayda Olur?

HABERTURK.COM

Yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi kuruyemişlerle birlikte sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerindendir. Ancak yer fıstığının diğer kuruyemişlerden farkı, yer altında yetişiyor olmasıdır. Bu nedenle yer fıstığı yetiştirmek, diğer bitkilerden biraz daha farklı bir bilgi ve tecrübe gerektirir. Bu yazımızda yer fıstığının nasıl bir bitki olduğunu, ne zaman ve nasıl ekildiğini, ne sıklıkla sulanması gerektiğini ve yer fıstığının hangi ayda ekilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Yer Fıstığı Nasıl Bir Bitkidir?

Yer fıstığı (Arachis hypogaea), baklagiller familyasından, Güney Amerika kökenli bir bitki türüdür ve genellikle tropikal ve ılıman iklimlerde yetiştirilir. Yer fıstığı bitkisi, sıcak ve kuru iklimi sever ve en iyi verimi kumlu ve siltli topraklarda verir. Yer fıstığı bitkisi, çiçeklenme döneminden sonra özgün bir şekilde yer altına doğru büyür ve meyvelerini yer altında oluşturur.

Yer Fıstığı Ne Zaman Ekilir?

Yer fıstığı don tehlikesinin geçtiği ilkbahar mevsiminde ekilir. Yer fıstığının ekimi, toprak ısısının 18-20°C'ye ulaştığı ilkbahar aylarında gerçekleştirilir. Fıstıkların toprağa ekilmesinden önce, tohumların bir gün önceden ıslatılması gerekmektedir.

Yer Fıstığı Nasıl Ekilir?

Yer fıstığı ekiminde, toprağın iyi bir şekilde hazırlanmış olması gereklidir. Yer fıstığı ekimi için fıstıkların toprağa yaklaşık 5-6 cm derinliğe ekilmesi gerekmektedir. Fıstıkların birbirine olan mesafesi yaklaşık 20 cm olmalıdır. Şimdi adım adım yer fıstığı ekimini inceleyelim.

Tohum seçimi: Yer fıstığı ekiminde ilk adım, kaliteli ve sağlıklı tohumların seçimidir. Hastalıksız, çürük olmayan ve dolgun fıstıklar ekim için tercih edilmelidir.

Tohumların ıslatılması: Ekimden bir gün önce yer fıstığı tohumları suya bırakılmalıdır. Bu, tohumların çimlenmesini kolaylaştırır.

Toprak hazırlığı: Yer fıstığı, iyi drenajlı ve hafif asidik bir toprakta en iyi şekilde yetişir. Toprağın gevşetilmesi ve havalandırılması gereklidir.

Tohumların ekimi: Islatılan tohumlar, toprağa yaklaşık 5-6 cm derinliğe ekilmelidir. Tohumlar arası mesafe ise 20 cm olmalıdır.

Sulama: Yer fıstığı tohumlarının ekilmesinin ardından, ilk sulama hemen yapılmalıdır. Daha sonra bitkilerin ihtiyacına göre haftada bir ya da iki defa sulanabilir.

Bakım: Yer fıstığı bitkileri, zararlılara ve hastalıklara karşı düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Hasat: Yer fıstığı bitkisi, ekimden yaklaşık 4-5 ay sonra hasat edilmeye hazır olacaktır.

Yer Fıstığı Ne Sıklıkla Sulanır?

Yer fıstığı ekimi sonrası, bitkilerin düzenli bir şekilde sulanması gerekmektedir. Ancak, yer fıstığı çok su isteyen bir bitki olmadığından, sulama işlemi haftada bir ya da iki defa gerçekleştirilebilir. Aşırı sulama hem köklerde hem de meyvelerde çürüklüğe neden olacaktır.

Yer Fıstığı Hangi Ayda Ekilir?

Yer fıstığı hangi ayda ekilir sorusu bahçesinde yer fıstığı yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Ilıman ve sıcak iklimleri seven yer fıstığı genellikle ilkbahar döneminde Nisan ve Mayıs aylarında ekilir.

Yer Fıstığı Ekimi ve Sulaması

Yer fıstığı ekimi, tohumların ıslatılmasının ardından genellikle 5-6 cm şeklinde açılan çukurlara ekilir ve tohumlar toprağa gömülür. Sulama, tohum ekildikten sonra haftada bir veya iki kez gerçekleştirilir.

Toprak isteği: Yer fıstığı, iyi drenajlı ve kumlu toprakları sever. Ayrıca, toprağın pH değerinin nötr veya hafif asidik olması idealdir.

İklim isteği: Yer fıstığı, sıcak ve güneşli iklimleri tercih eder. Soğuk hava ve don olayları, yer fıstığı bitkisi için zararlıdır.

Su isteği: Yer fıstığı, aşırı su istemeyen bir bitkidir. Ancak, yeterli su alımı sağlandığında daha sağlıklı ve verimli bir büyüme gösterir.

Yer Fıstığı Ne Kadar Sürede Yetişir?

Yer fıstığının yetişme süresi, ekimden sonra yaklaşık 4-5 aydır. Yani, ilkbaharda ekilen yer fıstığı, genellikle sonbaharın başında hasat edilir. Burada bir püf noktası paylaşmak yerinde olacaktır. Yaprakların sararması ve dökülmesi, hasat zamanının geldiğinin işaretidir. Bu noktadan sonra yer fıstıkları hasat işlemine hazırdır.

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