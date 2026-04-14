Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Cumhuriyet ve Türk Kanunu Medenisi'nin Normatif Temelleri" paneli düzenlendi

        Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılınç, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Cumhuriyet ve Türk Kanunu Medenisi'nin Normatif Temelleri" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, kurumun Atatürk'ü, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini tüm yönleriyle araştırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak misyonuyla kurulduğunu belirtti.

        ATAM'ın ulusal ve uluslararası yayımlar ve bilimsel etkinlikler düzenlediğine dikkati çeken Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir. Kişilik haklarından aile hukukuna, mirastan mülkiyete kadar hayatın her anına dokunmaktadır." diye konuştu.

        Kılınç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk hukukunun gelişimine katkı sağlayanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

        Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk ise Türk Medeni Kanunu'nun Cumhuriyet'in temel taşlarından olduğunu anlattı.

        Medeni Kanun'un toplumsal dönüşümün, modernleşmenin, hukuki aklın güçlü bir tezahürü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Türk Medeni Kanunu, hukuk sistemimizi, bireyin özgürleşmesini, kadın-erkek eşitliğini toplumsal hayatın çağdaş normlar temelinde yeniden inşasını mümkün kılan köklü bir reformdur." ifadesini kullandı.

        Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de Cumhuriyet'in bir hukuk anlamındaki simgesini "Türk Kanun Medenisi"nde bulduğunu söyledi.

        Bu kanunla kadınların eşit yurttaşlık kazandığını hatırlatan Bozaner, kadınların istedikleri işi yapabilme konusunda eşlerinden izin alma gibi prosedürlerin kaldırıldığını, kadınların eşit miras ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından panel oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
