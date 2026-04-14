        Genç avukat kurduğu mantar tesisiyle üretime katkı sağlıyor

        Giriş: 14.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        GÜLSEM ADAM - Antalya'da öğretmen halasından hobi amaçlı mantar yetiştirmeyi öğrenen Salih Günaydın, kurduğu tesiste istiridye mantarı üretiyor.

        Tarım lisesinde öğretmenlik yapan halasını ziyarete gittiği sırada mantar yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olan 26 yaşındaki genç girişimci Günaydın, hobi olarak mantar yetiştirmeye başladı.

        Zamanla mantar yetiştirmeye ilgi duyan Günaydın, halk eğitimi kurslarından aldığı eğitimlerin sonunda ufak bir depoda istiridye mantarı yetiştirmeyi başardı.

        Pazarlarda sattığı mantara talep olduğunu fark eden Günaydın, kendi imkanlarıyla kurduğu mantar tesisinde 12 ay boyunca ürün alarak, üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        Girişimci Günaydın, AA muhabirine, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ancak 2022 yılında hobi olarak mantar yetiştirme başladığını söyledi.

        İlk başta iki kompostla mantar yetiştirdiğini zamanla sayısını artırdığını anlatan Günaydın, "Ailem, arkadaşlarım ve yakınlarıma yetiştirdiğim mantarı dağıtmaya başladım. Bir yıldır da tesiste istiridye mantarı üretiyoruz." dedi.

        Günaydın, ilerleyen zamanda atıl durumdaki depolarda 100 kompost ve üzerine çıktığını belirterek, ailesinin desteğiyle kurduğu istiridye mantarı tesisinde 30 mantar üretim odasına sahip olduklarını dile getirdi.

        Düzenli ve planlı çalışma sayesinde her gün mantar hasadı yaptıklarını vurgulayan Günaydın, "Ürettiğimiz mantarı tedarikçilere, otel ve restoranlara satıyoruz. Yetiştirdiğimiz mantarlar Antalya'ya dahi yetmiyor. Mantarın bol olduğu zamanlarda anca İstanbul ve Ankara pazarlarına gönderebiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Avukatlık mesleğini çok sevdiğini fakat mantar yetiştirmenin de ayrı bir keyif verdiğini kaydeden Günaydın, üretimden sofraya ulaşana kadar sürecin zor olduğunu fakat sonucun mutlu ettiğini aktardı.

        Günaydın, raf ömrü kısa olan mantarı zamanla kurutarak ya da baharata dönüştürerek ihraç etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

