Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. M.A. idaresindeki 10 EY 893 plakalı traktör, Babaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile yanındaki A.D, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

