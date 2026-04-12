        Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:32 Güncelleme:
        M.A. idaresindeki 10 EY 893 plakalı traktör, Babaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.A. ile yanındaki A.D, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

