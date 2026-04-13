Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Balıkesir'de kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 22:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Ziya Cengiz yönetimindeki 34 NNV 884 plakalı otomobil, Balıkesir-Bandırma karayolunun Aksakal Mahallesi mevkisinde Fatih Demircan idaresindeki 16 BMV 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Zeynep Ceyda Cengiz (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki dedesi Süleyman Cengiz (69) ise ağır yaralandı.

        Cengiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep Ceyda'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?

        Benzer Haberler

        Edremit'te Ata'ya vefa Atatürk'ün ilçeye gelişinin 92. yılı coşkuyla kutlan...
        Edremit'te Ata'ya vefa Atatürk'ün ilçeye gelişinin 92. yılı coşkuyla kutlan...
        Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 92. Yıldönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 92. Yıldönümü törenle kutlandı
        Ayvalık Hüsamettin Cindoruk'u unutmadı
        Ayvalık Hüsamettin Cindoruk'u unutmadı
        Büyükşehir Belediyesi, yakın berber ve evde bakım hizmetleri vatandaşın ya...
        Büyükşehir Belediyesi, yakın berber ve evde bakım hizmetleri vatandaşın ya...
        Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı Otizm farkındalığı için...
        Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı Otizm farkındalığı için...
        Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü