Balıkesir'de kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.



Barış Ziya Cengiz yönetimindeki 34 NNV 884 plakalı otomobil, Balıkesir-Bandırma karayolunun Aksakal Mahallesi mevkisinde Fatih Demircan idaresindeki 16 BMV 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı.



Kazada, otomobilde bulunan Zeynep Ceyda Cengiz (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki dedesi Süleyman Cengiz (69) ise ağır yaralandı.



Cengiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep Ceyda'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

