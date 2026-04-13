Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yenice Mahallesi Yukarı Cami Caddesi'ndeki iki katlı evin zemin katında yangın çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Durum Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan kontrolde dumandan etkilenen H.Ç'nin (71) hayatını kaybettiği belirlendi.

