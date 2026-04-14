Balıkesirli iki kardeş, dönüş yaptıkları memleketlerinde ata mesleği koyunculuğu sürdürüyor

MİRAÇ KAYA - Büyükşehirden bunalıp memleketleri Balıkesir'in Manyas ilçesine dönüş yapan üniversite mezunu iki kardeş, yetiştirdikleri "Karacabey merinosu" cinsi küçükbaşları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.





İlçeye bağlı Eşenköy Mahallesi'nde yaşayan Emre (38) ve Emrah Sömer (40) kardeşler, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra bir süre farklı şehirlerde çalıştı.



Üniversiteyi bitirdikten sonra Kocaeli'de bir süre çalışan Emre Sömer ile Balıkesir kent merkezinde çalışan Emrah Sömer, dede ve baba mesleği olan koyunculuğu devam ettirmek için 10 yıl önce memleketlerine dönmeye karar verdi.



Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk elinde ıslah" projesine dahil olan Emre ve Emrah Sömer, babalarından kalan 20 küçükbaş hayvan sayısını yaklaşık 600'e çıkardı.



Sömer kardeşler, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde yapılan mezatta 1 milyon 110 bin liraya satın aldıkları koçla da damızlık üretiminde kaliteyi üst sıralara taşımayı hedefliyor.



"Karacabey merinosu" yetiştiriciliğinde öne çıkan Sömer kardeşler, Türkiye'nin dört bir yanına koyun ve koç gönderiyor.



- "Türkiye'nin dört bir yanına damızlık satıyoruz"



Baba mesleğini severek yaptıklarını belirten Emrah Sömer, AA muhabirine, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre kentte çalıştığını söyledi.



Memlekete dönüş yaptıktan sonra kardeşiyle baba mesleğini sürdürme kararı aldıklarını belirten Sömer, "Şu an aynı hevesle, aynı şevkle kardeşimle birlikte üretime devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına damızlık satıyoruz. Safkan Karacabey Merinosu üreten bir işletmeyiz." dedi.



Sömer, kendilerini yurt dışından da çok fazla arayan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Yıllardan beri sürümüz tek tip. Üretimi hatasız bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bizim tek işimiz hayvanlarımız. Şimdi doğumlar olduğu zaman biraz daha sıkıntılı geçiyor ama diğer dönemlerde işler biraz daha hafifliyor. Takip amaçlı hastalığı, sıkıntısı olup olmadığına bakarız. Zaten artık bahardayız. Biz 7-8 ay baktık. Bundan sonra onlar karınlarını kendileri doyuracaklar."



- "İnsanlara güzel şeyler aşıladığımızın farkındayız"



Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Emre Sömer ise Karacabey merinosunun üstün kaliteli bir ırk olduğunu anlattı.



Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ndeki ihalede 1 milyon 110 bin liraya koç satın aldıklarını dile getiren Sömer, "Gen kaynakları Türkiye'de çok önemli. Her zaman gen birinci plandadır. TAGEM'e buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Gayet de düzgün bir ırk olduğu için tercih ettik." diye konuştu.



Sömer, rekor fiyatla aldıkları koçtan elde edilecek kuzuları 2027'nin ocak ayından itibaren satmaya başlayacaklarını dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını, en düzgün ırkları vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.



Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini gençlere öneren Sömer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Manyas'ta ikamet ettiğimiz için buradaki tarım personeliyle görüşüyoruz. Onlar da gençlerin küçükbaş hayvancılığa ilgisinin arttığını söylüyor. Yani insanlara güzel şeyler aşıladığımızın farkındayız. Bunun için de elimizden gelen ne varsa arkadaşlara da yardımcı oluyoruz, bilgilendiriyoruz. Devlet destekleri de bu konuda güzel. Yani herkesin yapmasını, tüm gençlerin yapmasını tavsiye ederiz. Dünya var olduğu sürece üretmeye mecburuz. İnsanlarımız bu işin mecbur olduğunun tamamen farkına varmalı."



- "Bundan sonra bayrağı onlara teslim ettim"



Baba Vahdettin Sömer de çocuklarının memleketlerine dönüp mesleğini devam ettirmesinin kendisini sevindirdiğini ifade etti.



Koyunculuğun severek yapılması gerektiğini belirten Sömer, "Bu bir sevgi meselesi. Sevmeden zaten bu iş olmaz. Ben bir yere kadar getirdim. Bundan sonra bayrağı onlara teslim ettim. Güzel de götürüyorlar. Ben de gurur duyuyorum." diye konuştu.



Baba Sömer, çocuklarının üretimde kaliteyi artırdığını vurgulayarak, "Bunlar hep zamanla olan şeyler. Biz 1969'dan bu yana aynı ırkla devam ediyoruz. Gençler bu işe sevgiyle ve kaliteli bir ırkla başlasınlar, o zaman mükafatını göreceklerdir. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Çok güzel götürüyorlar. Ben de güzel götürdükleri için geri çekildim. İşi onlara bıraktım, onlarla gurur duyuyorum. İşlerimiz maşallah güzel gidiyor." ifadesini kullandı.

