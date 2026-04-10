BBDSO, piyanist Alexei Volodin'i konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen konserinde piyanist Alexei Volodin sahne aldı.
Giriş: 10.04.2026 - 09:18
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef İbrahim Yazıcı yönetti.
Gecede "Piyano Konçertosu No. 3" ve "Senfoni No. 7 " gibi BBDSO eşliğinde seslendirilen eserler müzikseverlerce beğeni kazandı.
Gecenin sonunda Volodin, Yazıcı ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri