Bursa'da 135 yıllık tarım lisesinde yetiştirilen ürünler tüketiciye ulaşıyor

CEM ŞAN - Bursa'da 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri tarafından üretilen organik meyve kurusu, sirke, zeytinyağı, sabun ve reçel gibi pek çok ürün, yerel marketlerde satılıyor.



Osmangazi ilçesinde 430 dönüm arazi üzerinde kurulu lisede 5 alanda eğitim gören öğrenciler, burada yaptıkları üretimle öne çıkıyor.



Tarlada, serada, atölyede eğitim alan öğrenciler, yetiştirdikleri ürünleri işleyerek katma değeri yüksek gıdalara dönüştürüyor. Sebze ve meyveler hijyenik koşullarda işlenerek salça ve reçel yapılıyor, kurutma teknolojileri sayesinde de israf önlenerek mahsul dört mevsim tüketilir hale getiriliyor.



Öğrenciler, gıda güvenliği, paketleme, markalaşma ve pazarlama gibi alanlarda da deneyim kazanıyor, ürünlerden elde edilen gelirle hem harçlığını çıkarıyor hem döner sermayeye katkı sağlıyor.



- "Şu anda 85 ticari tescilli ürünümüz var"



Okul Müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, 135 yıldır ülkeye ziraatçılar yetiştiren okulda şu anda 600 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.





Cihan, tarlada yetiştirilen ürünlerin okulun "yiyecek ve içecek alanı" öğrencileri tarafından halka hizmet verdikleri Hamidiye Sofra'da lezzete dönüştüğünü belirterek, "Yetiştirdiğimiz ürünlerle zeytinyağı, reçel, salça, meyve ve sebze kuruları yaparak bunları ticari ürün olarak satıyoruz. Öğrencilerimiz, markalaşmayı, pazarlamayı, en başından sonuna kadar tüm üretim süreçlerini öğrenmiş oluyorlar." dedi.



Cihan, "Şu anda 85 ticari tescilli ürünümüz var. Çeşitleri mevsimine göre 200'e kadar çıkabiliyor. Bu ürünler okulumuzdaki restoranda, yerel marketlerde satışa sunuluyor. Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası okulumuzun hamisidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına protokol okuluyuz. Borsamızın verdiği destekle bu ürünler İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki 2 dinlenme tesisinde halkımızla buluşacak." diye konuştu.



- "Geleneksel üretim modelini modern tekniklerle harmanlıyoruz"



Kurutma makinesi sayesinde taze olarak tüketilmeyen ürünleri kurutulmuş meyve ve sebzelere dönüştüklerini belirten Cihan, kimyasal ilaç veya gübre kullanmadıklarına işaret etti. Cihan, "Geleneksel üretim modelini modern tekniklerle harmanlıyoruz. Sağlığını düşünen kişiler ürünlerimizi tercih ediyor. Kurutulmuş meyve ve sebzeler çok talep görüyor. Değişik meyve sirkelerimiz var. Bunlar da yoğun talep görüyor. Domates kurusundan domates sosuna kadar ürünlerimiz var. Kışın özellikle mandalina, portakal, limon, kivi, elma gibi meyvelerin kurusunu yapıyoruz, yazın da ahududu, böğürtlen, üzümsü meyvelerin kurutulmuşunu satıyoruz." ifadesini kullandı.



- "Gıda sektöründe Türkiye'ye yön verecek çocuklar yetiştiriliyor"



Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan tarım lisesine çok önem verdiklerini söyledi.



Burada eğitim gören öğrencilerin ürettiği ürünlerin satışı konusunda destek olduklarını belirten Matlı, "Okulda bir satış mağazası var. Şu anda yerel marketlerde ürünlerin satışı başladı. Borsa başkanı olarak kendi şirketlerimizde de bu ürünlerin satışına destek veriyoruz. Mevsimlik ürünlerle beraber 200 çeşide kadar çocuklarımızın ürettiği ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.



Matlı, Borsa ve özel sektörün desteğiyle okulda yiyecek içecek alanı için kurulan yeni mutfağın 1 ay sonra açılacağını belirterek, "Öğrencilerimiz burada Türk mutfağını hem öğrenecek hem de üretecek. Turizm ekosistemine fayda sağlamasını hedefliyoruz. Burada yeni hikayeler yazacağız inşallah. Mesleki eğitimin yüzde 100 gerçek uygulamasını Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu çocuklar lisede okurken meslek öğreniyor, mezun olduklarında gıda sektöründe Türkiye'ye yön verecek çocukları yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.



Matlı, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye rol model olacak ciddi bir ekip yetiştiriyoruz. Şu anda teknoloji ve savunma sanayisiyle büyümemizi gerçekleştiriyoruz ama bu ülkenin coğrafi işaretli ürünleriyle de markalaşması lazım. Gıda israfı gibi maliyet artırıcı unsurların kalkması lazım. Aynı zamanda gastronomi alanında da ihracat yapabilmemiz lazım."

