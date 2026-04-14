Bursa'da işyerindeki asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerindeki asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı. Cerrah Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında Fırat S. (17), 3. kattan zeminde bulunan asansörün üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

