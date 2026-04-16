Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Dirlic, Mestre (Alpay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Galvez, Marttilla)
Setler: 21-25, 25-23, 22-25, 20-25
Süre: 112 dakika
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.