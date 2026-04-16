İnegöl'de kaçak yapıyla mücadele sürüyor

İnegöl Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.





Merkez ve kırsalda devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Akıncılar Mahallesi'nde 3 kaçak yapı kaldırıldı.





Bu yıl şimdiye kadar ise Süleymaniye, Mahmudiye, Yeniceköy, Kıran, İsaören ve Akıncılar mahallelerinde toplam 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi.



Kaçak yapılarla ilgili denetimlerin süreceği bildirildi.

