İnegöl'de kaçak yapıyla mücadele sürüyor
İnegöl Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Giriş: 16.04.2026 - 16:30
Merkez ve kırsalda devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Akıncılar Mahallesi'nde 3 kaçak yapı kaldırıldı.
Bu yıl şimdiye kadar ise Süleymaniye, Mahmudiye, Yeniceköy, Kıran, İsaören ve Akıncılar mahallelerinde toplam 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaçak yapılarla ilgili denetimlerin süreceği bildirildi.
