        Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yabancı alım heyetlerini ağırlıyor

        Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yabancı alım heyetlerini ağırlıyor

        Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 54'üncüsü düzenlenen MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen alım heyetlerini ağırlıyor.

        Giriş: 16.04.2026 - 13:54 Güncelleme:
        İlçede önceki gün açılan ve 18 Nisan'da sona erecek fuar, özellikle Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya ülkelerinden gelen alım heyetleriyle hareketlendi.

        İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Uğurtan Turgut, AA muhabirine, fuarın canlı geçtiğini söyledi.

        Son 2 yıldır özellikle Afrika pazarından daha fazla alıcı getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Turgut, "Kenya ve Etiyopya üzerine yoğunlaştık. Nijerya, Çad ve Sudan'dan da yeni alıcılar fuara katıldı. İnegöl'den daha önce hiç mobilya almamış, hatta Türkiye ile ilk kez ticaret yapacak alıcılarımız var." diye konuştu.

        Turgut, MODEF'in şölen havasında geçtiğini anlatarak, "Şu an otellerimiz yüzde 100 dolulukla çalışıyor. 18 Nisan'a kadar tüm oteller dolu. İnegöl'de yer kalmayınca misafirlerimizi Bursa'daki otellere yönlendiriyoruz. MODEF sadece mobilya sektörünü değil, taksicisinden restoranına kadar birçok sektörü olumlu etkiliyor." ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş da fuarın esnafa ciddi katkı sağladığını dile getirdi.

        Çadlı iş insanı Ali Mahamat Ousmane ise Bursa'da üniversite eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığını belirterek, "Çad'a hem mobilya hem de ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türk malı bizim ülkemizde güven veriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

