Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı

        Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı

        Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı

        Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştirdi.

        Soruşturma kapsamında dijital materyal incelemesi sonucu 3 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlılar N.R, S.Ç. ile İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Yurt dışındaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

        Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

        Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

        Başsavcılık adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine 7 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılan 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 35'e yükselmişti.

        Yurt dışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

