Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinde Hamdi Taner dönemi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) Olağan Genel Kurulunda Prof. Dr. Senih Yazgan, bayrağı Hamdi Taner'e devretti.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasındaki genel kurula, çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.



Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Senih Yazgan, yaş meyve sebze sektörünün küresel iklim krizi ve artan maliyet baskısı altında kritik bir eşikte olduğunu hatırlattı.



Yazgan, görevi devralacak yeni yönetimin akademik ve pratik birikimi daha da ileri taşıyacağına inandığını belirtti.



Hamdi Taner ile Berdan Ber'in aday olduğu genel kurulda, Perla Fruit Gıda Genel Müdürü olan Taner, UYMSİB'in başkanlığına seçildi.



Taner, yaptığı açıklamada, sektörün yapısal sorunlarını bildiklerini, maliyet, pazarlama kanalları, kota sorunları, analiz sıkıntıları üzerinde ivedilikle duracaklarını bildirdi.



Yeni dönemde dış pazarlarda tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade eden Taner, Bursa ve Türkiye'nin meyve sebze ambarı olma özelliğini dünya çapında bir markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.







