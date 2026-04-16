Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 542 mağdurlu konut dolandırıcılığı davası görülmeye başlandı

        Bursa'da konut projeleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan inşaat firması yetkilisi ve çalışanı 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

        Savunmasını yapan Hüsamettin A, kentte 27 sene kasaplıkla uğraştıktan sonra inşaat işine başladığını ve Bursa'da yaklaşık 15 bin daire yaptıklarını anlattı.

        Sattıkları dairelerin paralarını arsaya yatırdıklarını dile getiren sanık Hüsamettin A, "Dışarı herhangi bir para çıkmamıştır. İddiaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle para kaçırmadım. Benim şu an zararları karşılayacak malım var. Müşterilerin zararlarını gidermeyi kabul ediyorum." diye konuştu.

        Sanıklardan Ahmet A. da Carrefour'un mülkiyet devri için 2022 yılında sözleşme imzaladıklarını ve sürecin başladığını ancak gizlilik sözleşmesi nedeniyle bunu duyurmadıklarını söyledi.

        Sonrasında konsorsiyum yapıldığını ve alışveriş merkezinin yıkıldığını ifade eden Ahmet A, "Biz bir kaos ortamının içine düştük. Tek taraflı beyanla bize işlem yapıldı. TMSF'nin adaletine güveniyorum." dedi.

        Devam eden projelerde yaşananları anlatan Ahmet A, daireleri teslim edebilmek için konkordato aldıklarını, art niyetleri bulunmadığını ancak toplumda "mal kaçırıyormuş" ve "projeler devam etmeyecek" gibi bir algı oluştuğunu anlattı.

        Bazı projelerin güncel değerlerinin 7-8 milyar lira olduğunu belirten Ahmet A, "Bu projeler devam ettiği taktirde kimse mağdur olmayacak ancak tutuklu olduğumuz için bilgi sahibi değiliz." şeklinde konuştu.

        Projelerde mükerrer satışın olmadığının tespitinin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapıldığını da anımsatan Ahmet A, "Bizi aklayacak olan değerli mahkeme heyetidir." ifadelerini kullandı.

        Ercan T. de müşterilerle satış ofisindeki kişilerin irtibata geçtiğini, müşterilerden elden alınan paraların ise onlar adına bankaya yatırıldığını söyledi. Ercan T, dairelerde mükerrer satışın olmadığını kaydetti.

        Projelerin mimari çizimlerini yaptığını dile getiren Metin A. ise "Kesinlikle dolandırıcılık kastımız yoktur. Müşterilerimizin belki de 1000 tanesi bizim arkadaşımızdır. Bu koşulda intihar etmek daha akıllıca olur." diye konuştu.

        Suçlamaları reddeden sanık, "Hiçbir projeden para almadım. Ben bu projelerin reklamını yaptım. Kimseyle pazarlık yapmadım, elden de para almadım." ifadelerini kullandı.

        Avukatları ve müştekilerin bir kısmını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer müştekilerin de dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

        - Olay

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüsamettin A, Ahmet A, Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanmış, Metin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuştu. Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

