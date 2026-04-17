BBDSO'dan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Prof. Dr. Ayhan Kızıl için düzenlediği anma konserinde viyolonsel sanatçısı Lionel Martin'i ağırladı.
Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Ayhan Kızıl'ın vefatının 11'inci yılında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Howard Griffiths yönetti.
Konserde sahne alan viyolonsel sanatçısı Martin "The Enchanted Lake" ve "Viyolonsel Konçertosu" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.