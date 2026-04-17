BBDSO'dan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Prof. Dr. Ayhan Kızıl için düzenlediği anma konserinde viyolonsel sanatçısı Lionel Martin'i ağırladı.



Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Ayhan Kızıl'ın vefatının 11'inci yılında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Howard Griffiths yönetti.



Konserde sahne alan viyolonsel sanatçısı Martin "The Enchanted Lake" ve "Viyolonsel Konçertosu" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.



Gecenin sonunda solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

