Bursa merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir iş yerinin kurşunlanması ve farklı bir iş yerindeki kişinin ise silahla gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışında bulunan firari örgüt yöneticisinin talimatıyla eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.



Soruşturmayı derinleştiren polis, K.B, P.T, A.H.G, M.Ş, M.D.Ç, M.K, H.R.Y, Z.Ç ile V.Ü'nün kurşunlama eyleminde birlikte hareket ettiklerini, M.Y, A.D, S.G ve Y.S'nin ise nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eyleminde yer aldıklarını tespit etti.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Çorum'da özel harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kurşunlama olayını gerçekleştirmesi ve kurye kılığında bir iş merkezine girdikleri anlar yer aldı.

