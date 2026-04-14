        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Güney Marmara ve Kuzey Ege'de balıkçılar bereketli sezona rağmen umduğunu bulamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığının ekosistemin korunmasına yönelik uygulamaları kapsamında Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönemsel hamsi avcılığının durdurulması, bu yıl balık popülasyonunun artmasına katkı sağladı.

        "Gırgır" olarak adlandırılan büyük ölçekli balıkçı tekneleri için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde son seferler yapılırken, küçük ölçekli balıkçılar yaz döneminde avlanmayı sürdürecek.

        İldeki 6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Baykan, AA muhabirine, sezonun çok güzel geçtiğini, balıkçı teknelerinin bol balık avladığını söyledi.

        Bu av sezonunda çok balık tutulduğunu dile getiren Baykan, şöyle konuştu:

        "Eylül'den kasıma kadar hamsinin bol olması iyi oldu ama balıklar para etmedi. Bizden 15 kilogram balık kasası 300-500 liraya çıkarken tezgahlarda kilosu 100-200 liradan aşağı düşmedi. Bu sene zayıf bir sene oldu. Geçen yıla nazaran bu sene daha fazla tutuldu balık. Kayık başı yaklaşık 200 bin kasa balık çıkmıştır."

        Baykan, 15 Nisan itibarıyla teknelerin barınaklarda olacağını, bazı teknelerin şimdiden barınaklara geçtiğini ifade etti.

        50 yıldır denizlerde balıkçılık yaptığını belirten Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Niyazi Karataş, av yasağı sayesinde denizdeki balık popülasyonunun artacağını söyledi.

        Yasağın çok olumlu olduğunu ancak en önemli sorunlarının yunuslar olduğunu dile getiren Karataş, "Yunus balığı bizi bitiriyor. Senede 100 bin liralık ağı yiyorlar. Bu yıl dip balığına çalıştık. Mezgit, kırlangıç, fener balığı avladık. Kışın yunuslar bize fırsat vermedi." dedi.

        - Çanakkale

        Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuri Yılmaz da bölgede bu yıl müsilajın (deniz salyası) görülmemesinin balıkçılar açısından olumlu olduğunu belirtti.

        Sezonun genel olarak verimli geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Balık miktarı yüksek olmasına rağmen artan maliyetler, özellikle akaryakıt fiyatları sektörü olumsuz etkiledi." dedi.

        - Balıkesir

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık da bu yıl hamsi, sardalya ve istavritin yanı sıra torik avcılığından da verim alındığını söyledi. Ancak fiyatların beklentiyi karşılamadığını dile getiren Işık, "Teknelerin önemli bir bölümü sezonu zararla kapattı." diye konuştu.

        Işık, hal ile tezgah fiyatları arasındaki farkın tüketimi de etkilediğini belirterek, maliyetlere uygun fiyatlandırmanın sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına işaret etti.

        Nihat Işık, büyük ölçekli balıkçı teknelerine yönelik getirilen ve belirli uzunluğun üzerindeki tekneleri kapsayan düzenlemeler nedeniyle bazı türlerde avcılığın sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya'ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
