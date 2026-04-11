Denizli'de 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 600 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu üzerinde bir tırın dorsesinde yüksek miktarda tütün ürünleri sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından A.D'nin kullandığı araç, kent çıkışında durduruldu.



Araçtaki aramalarda, piyasa değeri 30 milyon lira olan 5 milyon 600 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

