Soğuk havada bitkin düşen ishak kuşu, bakım ve beslenme sonrası doğaya bırakıldı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen ishak kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.



Kentte etkili olan soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.



Bir süre önce karlı arazide bitkin halde ishak kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.



Soğuk havadan etkilenip yiyecek bulmakta güçlük çektiği belirtilen kuş, ekiplerce koruma altına alındı.



DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenesinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan ishak kuşu, özenle gerçekleştirilen bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

