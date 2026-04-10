Gaziantep'te "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, "Dezenformasyonun en sevdiği dönemler kriz ve doğal afet dönemleridir." dedi.



Gaziantep Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı", Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Demir, programda yaptığı konuşmada, dezenformasyonun, kitle iletişim araçlarının artmasıyla beraber daha da yaygınlaştığını ifade etti.



Dezenformasyona en fazla salgın döneminde maruz kalındığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:



"Ülkelerin dezenformasyona karşı ilk ciddi adımlarını da pandemi dönemiyle beraber attıklarını görüyoruz. Ülkemiz de İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizle kurumsal manada ilk harekete geçen ülkelerden biriydi. Merkezimizin deprem döneminde müdahale ettiği dezenformasyon sayısı 500’e yakın. Dezenformasyonun en sevdiği dönemler kriz ve doğal afet dönemleridir. Bu dönemlerde ortaya atılan dezenformasyonların en büyük hedefi toplumda kaos ve korku oluşturmak, vatandaş-devlet güven bağını sarsmak. Topluma en doğru bilgiyi sağlayan ana kaynaklardan biri kamunun kendisidir. Dezenformasyonla mücadelede en kilit araç da toplumsal duyarlılığın ve bilincin artması."



Vali Kemal Çeber, en ufak yanlış bilginin büyük bir dezenformasyona sebep olabileceğini söyledi.



Dezenformasyonun, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu anlatan Çeber, "Dezenformasyonun yıpratma anlamında en çok hedef aldığı kitle kamudur. Bunu da topluma yanlış bilgi vererek yapıyor. Bu konu çok hassas ve duyarlılık göstermemiz gereken bir konu haline geldi. Dezenformasyonla mücadele sadece bir kurumun değil hepimizin mücadelesi. Bu yüzden bu programın verimli şekilde geçmesini arzu ediyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ise kamu iletişiminde şeffaflık ve doğruluğun temel ilkeler olarak benimsendiğini belirtti.



Bilgiye hızlı erişimle beraber dezenformasyonun yaygınlaştığının altını çizen Taşkın, şunları kaydetti:



"Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale gelmiştir. Ancak bu hız, beraberinde bilgi kirliliğini ve dezenformasyonu da beraberinde getirmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişimini sağlamak ve dezenformasyonla etkin mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. İnanıyoruz ki bu program sayesinde doğru bilgiye ulaşma ve yayma konusunda farkındalık artacak, kurumlar arası iletişim güçlenecek, vatandaşlarımızla kurulan iletişim daha sağlıklı ve güvenilir bir zemine oturacaktır."



Programa, kamu kurum ve kuruluşların idarecileri ve personeli de katıldı.

