        Sakaryaspor, ligde kalma umutlarını zora soktu

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'un ligde kalma umutları azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk devrede 3 teknik direktörün yönetiminde sahaya çıkan Sakaryaspor, 19 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet ve topladığı 22 puanla devreyi düşme hattının 1 basamak yukarısında 16. sırada tamamladı.

        Ligin ikinci devresine teknik direktör Hakan Kutlu'yla başlayan ve kadrosuna takviyeler yapan yeşil-siyahlı takım, oynadığı 7 maçın 5'inde yenildi, 2'sinde berabere kaldı.

        Sakarya ekibi, Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mustafa Dalcı ile oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.

        Ligin 28. haftasında evinde Sarıyer maçından golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Sakarya temsilcisi, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla geçti.

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Sakaryaspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

        Yeşil-siyahlı takım, 32. haftada aynı puandaki rakibi Serikspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak hem 3 puan kaybetti hem de ligin ilk yarısındaki maçta 3-2 yenilmesinden dolayı ikili averaj rakibine geçti.

        Rakiplerinin kaybettiği ligin 33. haftasında evinde 39 puanlı İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Sakarya ekibi, önüne gelen fırsatı kullanamadı ve 33 puanla 18. sırada yer aldı.




        - "6 puanlık" maçı kaybetti

        20 takımın yer aldığı ve 4 ekibin düşeceği ligde Sakaryaspor, 34. haftada 39 puanlı 16. sıradaki Ümraniyespor'la deplasmanda "6 puanlık" maça çıktı.

        Rakibine 2-0 mağlup olarak ligde kalma yolunda ağır darbe alan Sakarya temsilcisinin hem rakibiyle puan farkı 9'a çıktı hem de ligin ilk devresindeki maçta 1-1 berabere kalmasından dolayı ikili averajı da kaybetti.

        Ümraniyespor, bu skorla puanını 42 yaparak maç fazlasıyla 15. sıraya yükselirken, yeşil-siyahlı takımın maç eksiğiyle 40 puanla 16. sıradaki İstanbulspor'la arasında 7 puan bulunuyor.

        Ligde kalma şansını zora sokan Sakaryaspor'un kalan 4 haftada rakiplerini yenmesi de yetmiyor. 33 puanla 18. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, kalan 4 maçını kazansa bile düşme hattında mücadele veren rakipleri Serikspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

        Sakaryaspor, ayrıca 42 puanlı Boluspor'a ligin her iki yarısında mağlup olarak ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

        Ligin 35. haftasında Sakaryaspor, Süper Lig mücadelesi veren Esenler Erokspor'la sahasında karşılaşacak. Serikspor Ankara Keçiörengücü'ne; Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'e; İstanbulspor ise Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak.

        Bu arada Sakaryaspor, kalan haftalarda ayrıca Atakaş Hatayspor ve Manisa FK ile deplasmanda, Arca Çorum FK ile de iç sahada karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

