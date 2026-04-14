Sakarya'da kar ve yağmur sularıyla dolan menderesler doğaseverlerin ilgisini çekiyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yer alan Karagöl Yaylası'nda son dönemdeki yağışların ardından suyla dolan menderesler ve küçük çukurlar, doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.



Yeşilin içinde kaybolmak isteyen tatilcilerin öncelikli gezi rotasında yer alan Karagöl Yaylası'ndaki menderesler ve merada yer alan çukurlar, son dönemde artan yağışların ardından suyla doldu.



Baharın gelişi ve tabiatın canlanmasıyla doğanın tadını çıkarma imkanı bulan ziyaretçiler, yemyeşil arazideki mendereslerin kenarında yürüyüş yapma olanağı buluyor.



Mendereslerin yanı sıra küçük ve sık içi su dolu binlerce çukuruyla fotoğrafseverleri de kendisine çeken yayla, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.



Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karagöl Mesire Alanı Dernek Başkanı Harun Gündüz, AA muhabirine, yaylaya İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir gibi büyük kentlerden menderesleri görmeye gelen çok sayıda ziyaretçi olduğunu söyledi.



Nisan ve mayıs aylarının menderesleri ziyaret için en uygun zaman olduğunu belirten Gündüz, "Buranın mevsimi martta başlıyor, nisanın sonuna kadar devam eder ama küçük gölcükler bu aylarda yani mart aylarında suyla dolu olur. Yaylamız kışıyla yazıyla ayrı bir güzel ama güzel görsel yakalamak isteyenler için bu aylar tam yaylayı ziyaret zamanı." diye konuştu.



Gündüz, hafta sonları göl içinde karavan ve çadırlarla konaklamaya gelindiğini anlatarak, "Bu mevsimi vatandaş dört gözle bekliyor. Hafta içi de vatandaşlarımız geliyor ama özellikle hafta sonu, cuma akşamından pazar akşamına kadar konaklayan ziyaretçilerimiz oluyor. Özellikle hafta sonları çok yoğun." dedi.



Yaylanın ilçenin 8 köyünün ortak kullanımında mera olduğunu aktaran Gündüz, köylülerin hayvanlarını otlatmak için 15 Mayıs'tan 15 Ekim'e kadar yaylada kaldığını kaydetti.



Toprak suya doyduğunda küçük gölcüklerin 20-25 gün kadar çok güzel görsel sunduğunu dile getiren Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Doğa harikası, farklı bir görüntü elde ediliyor. Menderesler de yaklaşık bir ay gibi suyla dolu durabiliyor. Mendereslerin yaklaşık 2 kilometre kadar uzunluğu var. Gölcüklerin de yarım metreden 5 metreye kadar genişlikleri var. İçi suyla doluyor ve vatandaşlar aralarında labirent çizer gibi yürüyüş yapıyor. Bu esnada yukarıdan hem dronla hem de normal fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiliyorlar."



Ziyaretçilerden İlknur Öztaş ise daha önce televizyonda görüp beğendiği yaylayı görmek için İstanbul'dan geldiğini söyledi.



Doğa harikası yeri gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Öztaş, "Videolar ve fotoğraflar çektirdim. Arkadaşımla güzel anılar biriktirdik. Yeşili ve mavisi çok güzel. Su dolu çukurlar vardı, üzerinden atladık, sonra da mendereslerin etrafında gezdik, fotoğraflar çektirdik, çok beğendim. Arkadaşımla tekrar gelmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Sakarya'dan Nisanur Karaçay da uzun zamandır görmek istediği Karagöl Yaylası'na geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz keyifliyim. Maviye de yeşile de doydum. Doğal yapısı o kadar farklı ki gerçekten herkesin görmesi gereken farklılıkta. Çok özel, çok güzel bir yer. Bol bol fotoğraf ve video çektim, bir sürü anı biriktirdim. Gezdim, gördüm çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

