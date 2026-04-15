Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!

        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!

        İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerine motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinden yaklaşık 15 milyon 831 bin TL olan 300 bin euro haraç istedikleri belirlenen şüpheliler, saldırının ardından "Bizi ciddiye almadın" şeklinde tehdit mesajı gönderdi. Harekete geçen Gasp Büro Amirliği dedektifleri, yüzlerini gizleyen şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit ederek yakaladı

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!

        Olay, 4 Nisan günü saat sabah 04.00 sıralarında Eyüpsultan'da bir iş yerinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, iş yerinin önünde bulunan araçlara ateş açarak kaçtı.

        7 MERMİ İSABET ETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iş yerine ait 2 araca toplam 7 merminin isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan 7 adet 7.62 çapında boş kovan muhafaza altına alındı.

        KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

        Ekiplerin yaptığı kamera incelemelerinde, şüphelilerin Selanik Bulvarı üzerinden motosikletle gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin K.Y. (21), E.A. (31) ve S.Ö. (16) adlı olduğu belirlendi.

        15 MİLYON HARÇ İSTEDİLER

        Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte saldırının perde arkası da ortaya çıktı. Şüphelilerin iş yeri sahibinden 300 bin euro, yani yaklaşık 15 milyon 831 TL para haraç istedikleri belirlendi. Saldırının ardından şüphelilerin iş yeri sahibine mesaj atarak, “Bizi ciddiye almadınız” şeklinde tehditte bulundukları tespit edildi.

        KISA SÜREDE YAKALANDILAR

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler 5 Nisan günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları motosiklet de ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan S.Ö. isimli çocuk da, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Robert De Niro 3 yaşındaki kızı için iş başında

        Robert De Niro, 'Baba' filminden hatırladığımız mafya babası havasını bir kenara bırakıp tam anlamıyla kız babası rolüne büründü. 82 yaşındaki Hollywood yıldızı, önceki gün New York'taki Central Park'ta, 3 yaşındaki kızı Gia'yı salıncakta sallarken görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller