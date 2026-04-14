Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor, teknik direktör Dalcı ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kalan küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.
Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
