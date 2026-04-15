İstanbul'da, geçen yıl 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda, Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, müzisyen Umut Emre Aytekin'i nişanlısının yanında yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

NİŞANLISIYLA MASAYA OTURDU

AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedilmişti.

KAFASINA YUMRUK VE BİRDEN FAZLA TEKME

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtilmişti.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu katıldı.

Taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak da duruşma salonunda hazır bulundu.

"PİŞMANIM" DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Ceyhun Tuzcu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Böyle bir olay başımıza geldiği için çok pişman ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Hayrettin Öztaşçı da beraatini ve tahliyesini talep etti.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ"YLE 18 YILA HÜKMETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tuzcu ve Öztaşçı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezalarında haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.