        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen Umut Emre Aytekin için karar | Son dakika haberleri

        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!

        İstanbul'da bir restoranda, müzisyen Umut Emre Aytekin'i, nişanlısının yanında darp ederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu karar duruşmasını çıktı. İkiliye, "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18'er yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!

        İstanbul'da, geçen yıl 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda, Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, müzisyen Umut Emre Aytekin'i nişanlısının yanında yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

        NİŞANLISIYLA MASAYA OTURDU

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedilmişti.

        KAFASINA YUMRUK VE BİRDEN FAZLA TEKME

        Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtilmişti.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu katıldı.

        Taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak da duruşma salonunda hazır bulundu.

        "PİŞMANIM" DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Sanık Ceyhun Tuzcu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Böyle bir olay başımıza geldiği için çok pişman ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sanık Hayrettin Öztaşçı da beraatini ve tahliyesini talep etti.

        "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ"YLE 18 YILA HÜKMETTİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tuzcu ve Öztaşçı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezalarında haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü.

        Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi