Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Uğur Okur, oyuncularının, inançlarını ortaya koyduğunda ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösterdiğini söyledi.


        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okur, Sakaryaspor'un direnç göstereceğini bildiklerini, ikinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların ciddiyet ortaya koymasıyla maçı çevirdiklerini ifade etti.

        Hayallerinin olduğunu dile getiren Okur, "Ulaşırız ulaşmayız ama son maça kadar bunun mücadelesini vereceğimizin sözünü bizi seven insanlara verebiliriz. Maçla ilgili söylenecek çok şey var. Maç gitti geldi. Belki böyle daha iyi oluyor. Daha iyi bir enerji ve bir sonraki maç için daha ciddi bir konsantrasyon. Herkese, oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnançlarını koyduklarında bu ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösteriyorlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum. Onlar gerçekten ülkemizin göz bebeği takımlarından birisi. Yiğit düştüğü yerden bir şekilde kalkar. Önemli olan hayatın devam etmesi ve dersler alınması." diye konuştu.




        - Sakarya cephesi

        Alınan bu mağlubiyetle sezon bitimine üç hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı üzgün olduklarını dile getirdi.


        Dalcı, takımın düşüş sebeplerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:


        "İçerdeki Sarıyer ile İstanbulspor, deplasmanda da Serik maçının kazanılması gerekiyordu. Bu üç maçı kazanmış olsaydık başka hikayeyle karşınızda olabilirdik. Bu maçları kazanamamak bu durumları yarattı. Dönüp arkaya bakıp sorun ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Esenler Erokspor maçının ardından Mustafa Dalcı: "Çok üzgünüz...
        Sakaryaspor - Esenler Erokspor maçının ardından Mustafa Dalcı: "Çok üzgünüz...
        Sezon Süper Lig hayaliyle başladı, 2. Lig'de bitti
        Sezon Süper Lig hayaliyle başladı, 2. Lig'de bitti
        Sakaryaspor - Esenler Erokspor: 1-2
        Sakaryaspor - Esenler Erokspor: 1-2
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Esenler Erokspor: 2
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Esenler Erokspor: 2
        Sakaryaspor, 2. Lig'e düştü
        Sakaryaspor, 2. Lig'e düştü
        Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig