        Donald Trump'tan Meloni'ye tepki

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa 14. Leo'ya dair sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etmişti. Trump ise, "Kabul edilemez olan o, çünkü İran'ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya'yı iki dakika içinde havaya uçurabilir." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        15 Nisan 2026 - 01:23
        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kendilerine, İran'a karşı başlattıkları savaşta yardım etmemesi dolayısıyla "şok" olduğunu belirtti.

        Trump ile Avrupa'daki yakın müttefiklerinden Meloni arasına, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaş ve ABD Başkanı'nın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkındaki sözleri sebebiyle soğukluk girdi.

        Savaş karşıtı açıklamaları dolayısıyla Papa 14. Leo’yu 12 Nisan'da sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı'nın bu çıkışını, dün "kabul edilemez" olarak nitelendiren ve bugün de bunu yineleyen Meloni'ye, Trump'tan yanıt geldi.

        İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera muhabiriyle telefonda konuşan Trump'ın, muhabir soru sormadan kendisinin, "Başbakanınızın petrol elde etmek için hiçbir şey yapmamasından memnun musunuz?" sorusunu yönelttiği ifade edildi.

        Trump ayrıca Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullandı.

        Meloni'nin, kendisinin Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini "kabul edilemez" bulduğunun hatırlatılması üzerine Trump, "Kabul edilemez olan o, çünkü İran'ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya'yı iki dakika içinde havaya uçurabilir." yorumunu yaptı.

        Meloni ile bu konuları son bir aylık dönemde neden konuşmadıkları sorusuna da Trump, "Hayır... Hayır, uzun zamandır konuşmadık. NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulmamıza yardım etmek istemiyor. Düşündüğümden çok farklı biri." yanıtını verdi.

        Başkan Trump ayrıca geçen pazar günü dış politikada "zayıf ve berbat" olarak tanımladığı Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "İran’da neler olup bittiğinden haberi yok." dedi.

        Trump'ın İtalyan gazetesine yaptığı açıklamalardan kısa bir süre önce Verona kentinde bir fuarı ziyaretinde konuşan Meloni ise muhalefetin kendisine yaptığı ABD Başkanı'na "boyun eğdiği" eleştirileri karşısında, Papa'yı savunmak için Trump'a karşı yaptığı "kabul edilemez" çıkışını hatırlatıp, "Kaç liderin (bu tür sözleri) dile getirdiğini bilmiyorum, bu, sözde bir boyun eğme olduğunu söyleyenler içindir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Trump'ın sözleri, İtalya'da tepki çekti

        Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Trump’ın sözlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Biz, Batı'nın birliğinin samimi destekçileri olmaya devam ediyoruz ve ABD’nin güçlü müttefikleriyiz; ancak bu birlik sadakat, karşılıklı saygı ve açıklık üzerine inşa edilir. Ne düşündüğümüzü söylemeye alışkınız, çünkü ciddi insanlar böyle davranır. Başkan Trump bugüne kadar Giorgia Meloni’yi cesur bir kişi olarak görüyordu. Yanılmıyordu; çünkü o, düşündüğünü söylemekten asla vazgeçmeyen bir kadındır. Ve Papa 14. Leo konusunda, tüm İtalyan vatandaşlarının düşündüğünü aynen dile getirmiştir."

        Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (PD) lideri Elly Schlein da Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, Trump’ın sözleri sonrası Başbakan’a desteğini belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın, Başbakan Giorgia Meloni'ye, Papa ile dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği için yaptığı saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı ifade ediyorum. Hiçbir yabancı devlet başkanı ülkemize ve hükümetimize bu kadar büyük bir saygısızlıkla hitap edemez. Siyasi rakipleriz, ancak hepimiz İtalyan vatandaşıyız ve İtalyanların temsilcileriyiz ve diğer ülkelerin hükümetlerinden gelen saldırıları veya tehditleri kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeynep Özyılmazel'den babası Neco'ya: Hakkımı helal ediyorum

        Zeynep Özyılmazel, konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında babası Neco'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Özyılmazel, "Ben ona hakkımı helal ediyorum; o da bana etsin" dedi.   

        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
