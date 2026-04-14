"İki gün içinde bir şeyler olabilir"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası müzakerelere dair açıklamasında "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir. Oraya (Pakistan'a) gitmeye daha meyilliyiz." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, gündeme ilişkin New York Post'a konuştu.
ABD Başkanı, görüşmelerin Pakistan yapılmasına daha meyilli olduklarını çünkü Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir'in çok iyi iş çıkardığını belirtti.
ABD ile İran arasındaki son görüşme geçtiğimiz hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmişti. Orgeneral Asım Münir'in müzakerelerin gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı ifade edilmişti.
Pakistanlı diplomatik bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmeler için herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi." ifadelerini kullandı.
