Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

"INTER'E VE DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANDI"

Stipic, 32 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile lig şampiyonluğuna ve 2026 Dünya Kupası'na odaklandığını belirterek, "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." şeklinde konuştu.