Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın geleceği hakkında İtalya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Stipic, Galatasaray ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.
İtalyan devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında menajeri Gordon Stipic flaş açıklamalarda bulundu.
Stipic, Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuştu.
"INTER'DE ÇOK MUTLU"
Gordon Stipic, ayrılık haberleriyle ilgili olarak, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu." dedi.
"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME YOK!"
Galatasaray iddiaları için konuşan menajer Stipic, "Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.
"INTER'E VE DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANDI"
Stipic, 32 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile lig şampiyonluğuna ve 2026 Dünya Kupası'na odaklandığını belirterek, "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." şeklinde konuştu.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.