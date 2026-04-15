Atletico Madrid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Atletico Madrid, evinde Barcelona'ya 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazandığı için adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Rakibi karşısında Lamine Yamal ve Ferran Torres ile 2-0'ı yakalayan Barça, Ademola Lookman'ın golüne engel olamayarak Devler Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona, Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk maçta rakibi Camp Nou'da 2-0 yenen Atletico, evindeki rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.
Maça hızlı başlayan Katalanlar 4'te Lamine Yamal ve 24'te Ferran Torres'in golleriyle 2-0'ı buldu.
Simeone'nin ekibi bu gollere 31'de Ademola Lookman ile yanıt verdi ve soyunma odasına 2-1 Barça üstünlüğüyle gidildi.
BARCELONA 10 KİŞİ KALDI!
79. dakikada Barcelona'da Eric Garcia, gole giden Sörloth'u düşürünce VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan bölümde Barcelona'nın çabası sonuç vermedi ve Atletico Madrid, Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal-Sporting eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.