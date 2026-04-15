        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU) - UEFA Şampiyonlar Ligi

        Atletico Madrid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Atletico Madrid, evinde Barcelona'ya 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazandığı için adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Rakibi karşısında Lamine Yamal ve Ferran Torres ile 2-0'ı yakalayan Barça, Ademola Lookman'ın golüne engel olamayarak Devler Ligi'ne veda etti.

        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 00:26
        Yarı final bileti Atletico'nun!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona, Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

        İlk maçta rakibi Camp Nou'da 2-0 yenen Atletico, evindeki rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

        Maça hızlı başlayan Katalanlar 4'te Lamine Yamal ve 24'te Ferran Torres'in golleriyle 2-0'ı buldu.

        Simeone'nin ekibi bu gollere 31'de Ademola Lookman ile yanıt verdi ve soyunma odasına 2-1 Barça üstünlüğüyle gidildi.

        BARCELONA 10 KİŞİ KALDI!

        79. dakikada Barcelona'da Eric Garcia, gole giden Sörloth'u düşürünce VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Kalan bölümde Barcelona'nın çabası sonuç vermedi ve Atletico Madrid, Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

        Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal-Sporting eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
