Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye 104 bin 436 lira ceza

        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye 104 bin 436 lira ceza

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye toplam 104 bin 436 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye 104 bin 436 lira ceza

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye toplam 104 bin 436 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişinin tombala oyunuyla kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza kesti.

        Başka bir adresteki kıraathanede de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Operasyonlarda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine de el konuldu. ​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Samsun'da pikap ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da pikap ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        3 yaşındaki kayıp Göktürk ormanda bulundu; jandarmayla sohbet anları kamera...
        3 yaşındaki kayıp Göktürk ormanda bulundu; jandarmayla sohbet anları kamera...
        Samsun'da kumara geçit yok: 9 kişiye ceza, 2 işletme sorumlusuna adli işlem
        Samsun'da kumara geçit yok: 9 kişiye ceza, 2 işletme sorumlusuna adli işlem
        Samsun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar kameraya yansıdı
        Samsun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar kameraya yansıdı
        3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu
        3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu
        Samsun Adliyesi'nde kavga
        Samsun Adliyesi'nde kavga