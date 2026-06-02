Samsun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar kameraya yansıdı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar, jandarmanın yaka kamerasına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy Mahallesi'nde hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İz takip köpeğiyle bölgeye giden 26 jandarma personeli, çocuğu evden 950 metre uzakta buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi. Çocuğun bulunduğu anlar, jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.

