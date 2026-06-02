Alaçam'da 2000 kişi kapasitel Kır Düğün Salonu hizmete açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Belediyesi bünyesindeki atölyelerde üretilen malzemeler kullanılarak oluşturulan 2 bin kişi kapasiteli Alaçam Belediyesi Kır Düğün Salonu açıldı.





Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçenin önemli turizm alanlarından Geyikkoşan mevkisindeki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Belediyenin kendi imkanlarıyla ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdığını belirtti.



Özdemir, "Alaçam Belediyesi olarak, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz malzemelerle Geyikkoşan bölgemize kazandırdığımız 2 bin kişi kapasiteli Alaçam Belediyesi Kır Düğün Salonu'nun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kaynaklarını en verimli şekilde kullanan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın en özel günlerine ev sahipliği yapacak bu tesisin ilçemize değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bölge turizmine ve sosyal yaşama katkı sunması beklenen tesisin, özellikle yaz aylarında düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak ilçenin önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

