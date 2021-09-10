İHA

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı videoya tepki göstermişti. Övüç ise katıldığı bir etkinlikte Salkım'a küfür etmişti. Salkım, Övüç için avukatı Merve Uçanok aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak Övüç hakkında, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KARARA BAĞLANDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Övüç’ü Salkım’a karşı ‘hakaret’ suçundan 1380 lira adli para cezasına çarptırdı. Övüç’ün daha öncesinde başka bir suçtan ceza aldığını kaydeden mahkeme, adli para cezasını ertelemedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sahnede Yeşim Salkıma küfür eden Murat Övüç gelen tepkiler üzerine Yeşim Salkım'dan özür dilemişti. Murat Övüç, "Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın’ diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" demişti.