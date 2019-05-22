Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, eşi Aslı Orcan ve arkadaşları Ferhan Şensoy ile önceki akşam Cihangir'deki bir kafede görüntülendi. Arkadaş grubuyla kahve içip sohbet eden Dikinciler, neler yaptığını soran muhabirlere, “Bu sene güzel bir tiyatro sezonu geçirdim, şimdi dinleniyorum” dedi.

"BİZ PLAN YAPMIYORUZ"



Yaz için planları merak edilen Yetkin Dikinciler, "Biz yaz için plan yapmıyoruz. Öyle kafamıza estiği gibi gidiyoruz. Bu yaz öyle olur sanırım" şeklinde konuştu.

Oyuncu Yetkin Dikinciler, meslektaşı Aslı Orcan ile 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin kızları Lal, geçtiğimiz sene 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti.