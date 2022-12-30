Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

Daha sonra yazar Charles Dickens'ın 1843'te yazdığı Bir Noel Şarkısı isimli kitabında karakterler Noel için birbirine hindi veriyordu. Ayrıca Dickens'ın ailesinin de aynı yıl Noel için hindi yediği biliniyor.

Yıllar sonra 1851'de, Kraliçe Victoria Noel yemeği için ilk kez hindi yedi.