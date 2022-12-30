Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

Yılbaşı yemeği dediğimiz zaman aklımıza direkt kızarmış ve lezzetli bir hindi geliyor. Artık bir kültür haline gelmiş bu yemeğin tarihi çok eskiye dayanıyor. Bir zamanlar insanlar hindi yerine tavus kuşu veya inek gibi hayvan etini tercih ediyordu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

    Yılbaşı akşamlarının ikonik yemeklerinden biri olan hindi, neredeyse tüm dünyada yeni yıl sofralarını süslüyor. Peki, bu nasıl bir gelenek haline geldi? Bunun için biraz eskiye gitmemiz gerekiyor.
  • Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

    Hindilerin, 16. yüzyıl başlarında tahmini olarak 1524 yılında İngiltere'ye getirildiği ve İngiliz tüccarlar tarafından İspanyollar'a satıldığı düşünülüyor. 

    Bu tarihten önce insanlar Noel yemeği için kaz, yaban domuzu, inek ve hatta tavus kuşunu tercih ediyordu. Yani hindi, Noel akşamı için bir seçenek değildi. 
  • Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

    Tarihte bir Noel günü hindi yiyen ilk kişi, İngiliz hükümdar 8. Henry'ydi. Bu bir ilki ifade etse de hindinin gelenek haline gelmesi yüzyıllar sonra oldu.
  • Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

    Daha sonra yazar Charles Dickens'ın 1843'te yazdığı Bir Noel Şarkısı isimli kitabında karakterler Noel için birbirine hindi veriyordu. Ayrıca Dickens'ın ailesinin de aynı yıl Noel için hindi yediği biliniyor. 

    Yıllar sonra 1851'de, Kraliçe Victoria Noel yemeği için ilk kez hindi yedi.
  • Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi yeme geleneği nereden geliyor?

    Ancak hindinin popüler hale gelmesini sağlayan ise çiftçiler oldu. Çiftçiler yumurta ve süt üretmeye devam edebilmek için tavukların ve ineklerin yerine; hindileri kesmeye başladı.

    Kaynak: The Fact Site, The Sun

 

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.