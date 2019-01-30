Geçtiğimiz hafta Fransa'dan İngiltere'ye giderken, Manş Denizi üzerinde uçağıyla irtibatın kesildiği Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer yaşam umudu olmadığını belirtirken, arama ekiplerinin Fransa kıyılarının yakınlarında kayıp uçağa ait olduğu düşünülen iki adet koltuk minderi bulduğu belirtildi.

Koltuk minderleri kayıp uçakla ilgili olarak bulunan ilk parçalar olarak kayıtlara geçti.

28 yaşındaki futbolcu Emiliano Sala ve uçağın pilotu David Ibbotson geçtiğimiz hafta kaybolmuştu. 3 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, çalışmaların sonlandırıldığı açıklanmış ancak içlerinde Lionel Messi ve NGolo Kante gibi isimlerin de yer aldığı yıldız futbolcular arama çalışmalarını fonlayacağını duyurunca çalışmalar yeniden başlamıştı.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e 17 milyon euro bedelle transfer olmuştu.