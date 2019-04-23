Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi kameraların karşısına geçen Yıldız Tilbe, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sahne için sarı bir elbise tercih eden Tilbe, “Görünce dayanamayıp aldım. Zaten sahne kıyafetlerimi kendim seçiyorum. Dışarı çıkıp geziyorum. Beğenirsem alıyorum. Kıyafete çok para harcıyorum. Marka takıntım yok. Kendime yakıştırdığım ne varsa giyiyorum. Pazardan da giyinirim” diye konuştu.
"TANINMAMAK İÇİN YÜZÜMÜ EŞARPLA KAPATIYORUM"
Sevilen sanatçı, “Pazardan alışveriş yapar mısınız?” şeklindeki soruya “Çok fazla pazara çıkamıyorum ama peynir almak için çıkıyorum. Peyniri çok seviyorum. Gittiğim yörelerde de pazara çıkarım. Tanınmamak için eşarpla yüzümü kapatıyorum” diye yanıt verdi.
SERDAR ORTAÇ'A DESTEK VERDİ
Yıldız Tilbe, müzisyen dostu Serdar Ortaç’ın “Aranjörler çok para istiyor” sözlerine destek verdi. Tilbe, “Evet çok para alıyorlar. Serdar’dan çok para istemesinler” diye konuştu.
"HERKESİN KENDİ FİKRİ"
Türkücü Mustafa Keser’in genç sanatçı Aleyna Tilki için kullandığı “Aleyna Tilki kim? Tilki cinsi mi? Öyle bir tilki cinsi tanımıyorum” sözleri hatırlatılan Yıldız Tilbe, “Beni de tanımayan var. Yurt dışına çık sor. Herkesi tanıyan da olur, tanımayan da… Herkesin kendi fikri” açıklamasında bulundu.
"PAYLAŞIMLARIMDAN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman ses getiren Tilbe, “Yaptığınız yorumlardan pişmanlık duyduğunuz oluyor mu?” sorusuna “Her insan gibi kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Kafa sayısı kadar düşünce biçimi var. O yüzden herkesin fikri kendini bağlar. Yaptığım paylaşımlardan pişmanlık duymuyorum” şeklinde yanıt verdi. Tilbe, gazetecilerin “Bazen cümleleriniz atasözü niteliğinde oluyor“ sözlerine “Bazen ben de bakıyorum öyle… Allah’tan kendimi anlıyorum. Siz de beni anlıyor musunuz?” diyerek esprili bir karşılık verdi.
Aranjörü Serdar Ayyıldız’ın albümünde şiir okuduğunu ilk kez açıklayan Yıldız Tilbe, “İlerde şarkılarımı bir kitapta şiirleştirmek isterim” diyerek hayalini paylaştı. Tilbe, “İleride hayatınızın film olmasını ister misiniz?” şeklindeki soruya ise “Hayır, kesinlikle istemiyorum. Ben yaşarken istemiyorum, öldükten sonra asla yapamazlar. Ellerinden gelmez. İnsanlar beni yaşarken ifade edemiyor. Öldükten sonra hak getire... Çünkü biyografileri doğru yansıtamıyorlar. İnsanın iç dünyasını bilemiyorlar. Fakat izlenim gibi bir şey olabilir” şeklinde yanıt verdi.
Tilbe, son olarak gençlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak röportajı sonlandırdı.
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