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"PAYLAŞIMLARIMDAN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman ses getiren Tilbe, “Yaptığınız yorumlardan pişmanlık duyduğunuz oluyor mu?” sorusuna “Her insan gibi kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Kafa sayısı kadar düşünce biçimi var. O yüzden herkesin fikri kendini bağlar. Yaptığım paylaşımlardan pişmanlık duymuyorum” şeklinde yanıt verdi. Tilbe, gazetecilerin “Bazen cümleleriniz atasözü niteliğinde oluyor“ sözlerine “Bazen ben de bakıyorum öyle… Allah’tan kendimi anlıyorum. Siz de beni anlıyor musunuz?” diyerek esprili bir karşılık verdi.