Çekilen o filmlerin gişe başarısı, 10 yıl öncesine kadar sinema sektörümüzün en zayıf halkası olan biyografik türünü bir hayli güçlü hale getirdi.

En çok izlenen biyografi filmi iki şarkıcı hakkında; Müslüm Gürses ile Bergen...

En çok izlenen bir diğer biyografi filmi ise 'Ayla' oldu.