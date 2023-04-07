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Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

Yılmaz Güney'in de hayatı film oluyor. Eşi Fatoş Güney'in yazdığı 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitaptan senaryolaştırılan filmde Yılmaz Güney'in başarı hikâyesi, sürgün yılları, hapse uzanan çalkantılı hayatı, cinayet işlemesi ve elbette hapishaneden kaçarak yurt dışına kaçması işlenecek. Filmin ilk galası, Güney'in 1982'de Altın Palmiye kazandığı Cannes'da yapılacak

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  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    İster görsel sanatların bir icracısı, ister sporcu ister siyasetçi, isterse iş insanı olsun...  
    Topluma mâl olmuş kişilerin başarı hikâyeleri, aşkları, evlilikleri, sonuç olarak hayatları hep merak edilir. 
    Ülkemizde de böyledir tüm dünyada da... 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Söz konusu kişilere yönelik kitaplar, portreler yazılır. 
    Sinema sektörü de o merak duygusunu gidermekten geri duramaz. 
    Senaryolar yazılır, setler kurulur, kameralar çalıştırılır, karakterler canlandırılır.  
    Ülkemiz sineması da son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Çekilen o filmlerin gişe başarısı, 10 yıl öncesine kadar sinema sektörümüzün en zayıf halkası olan biyografik türünü bir hayli güçlü hale getirdi. 
    En çok izlenen biyografi filmi iki şarkıcı hakkında; Müslüm Gürses ile Bergen... 
    En çok izlenen bir diğer biyografi filmi ise 'Ayla' oldu. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Hayatı filme alınacak daha birçok kişi bulunuyor. 
    O kişilerden bir çoğunun biyografik filmi için hazırlıklar yapılıyor. 
    Onlardan biri Yılmaz Güney... 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney'in başarı hikâyesi, sürgünleri, hapse uzanan çalkantılı hayatı, akabinde cinayet işlemesi ve elbette hapishaneden kaçarak yurt dışına kaçmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılması her dönem, her nesil için bir hayli merak uyandırıcı, ilgi çekici özelliklere sahip.
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Fatoş Güney - Yılmaz Güney

    Fatoş Güney, Yılmaz Güney'i en iyi tanıyan, yaşanan o kadar çalkantılı hayatın en yakından tanığı olan biri olarak 2020'de 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitabı kaleme aldı. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Yılmaz Güney'in biyografik filmi için daha önce birkaç kez teşebbüste bulunuldu. Ne var ki eşi Fatoş Güney'in hazırlanan / düşünülen projeleri yeterince tatmin edici bulamaması üzerine 'Çirkin Kral'ın biyografisi bugüne kadar beyazperdeye yansıyamadı. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    İşte bu kitap, Yılmaz Güney'in biyografik filmini yeniden gündeme getirdi. 
    'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun'un yazarının Fatoş Güney olması, elbette filmin çekim sürecini pürüzsüz hale getirip hızlandırdı. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Kitaptan yola çıkılarak senaryolaştırılan filmin alt yapı çalışmalarını MIDWOOD, Ahmet San koordinatörlüğünde yaklaşık bir yıldır sürdürüyor. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Fransa, ABD ve Paris, Los Angeles ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ortak yapımcılarla yürütülen çalışmalarda birkaç versiyonlu senaryo yazımının sonlarına gelindi.
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Filmde başta Yılmaz Güney olmak üzere hangi oyuncunun kimi canlandıracağı henüz belirlenmedi. Oyuncu kadrosu senaryo bitiminden sonra oluşturulacak. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    Türkiye'nin yanı sıra Paris, Cannes ve Bükreş'te çekilecek olan filmin teknik işlemleri Dubai'de yapılacak. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    1982 Cannes Film Festivali ödül töreni 

    Filmle ilgili edindiğimiz bilgilerden biri de ilk galanın Yılmaz Güney'in 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Yol' ile 'Altın Palmiye kazandığı Palais des Festivals et des Congrès'te yapılacak olması. 
    Diğer galaların ise İstanbul'un yanı sıra Berlin, Paris, Los Angeles ve Tokyo’da yapılması planlanıyor. 
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    HANGİ BİYOGRAFİ FİLMİNİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

    • Veda (2010)
    Çocukluk arkadaşı Salih Bozok'un Atatürk ile yaşadığı bir ömrün en çarpıcı anlarını, duyduğu derin dostluğu anlattı.
    Yönetmen… Zülfü Livaneli
    İzleyici Sayısı… 1.028.270
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Gergedan Mevsimi (2012)
    İran İslam Devrimi sırasında haksız yere 27 yıl hapsedilen İranlı Kürt şair Sadegh Kamangar'in trajik öyküsü.
    Yönetmen… Bahman Gobadi
    İzleyici Sayısı… 65.887
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Kelebeğin Rüyası (2013)
    II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlattı.
    Yönetmen… Yılmaz Erdoğan
    İzleyici Sayısı… 2.167.456
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Ayla (2017)
    Beyazperdeye; Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin ‘Ayla’ adını verdiği kimsesiz bir çocukla arasında oluşan derin bağ yansıtıldı.
    Yönetmen… Can Ulkay
    İzleyici Sayısı… 5.589.872
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Bizim İçin Şampiyon (2018)
    Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile büyük başarılar elde ettiği yarış atı ‘Bold Pilot’un hikâyesi sinemaya uyarlandı.
    Yönetmen... Ahmet Katıksız
    İzleyici Sayısı… 2.578.074
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Müslüm (2018)
    İzleyicilere, Müslüm Gürses’in şöhret yolculuğunda yaşadıklarının altının çizildiği hayat hikâyesi sunuldu.
    Yönetmen… Ketche - Can Ulkay
    İzleyici Sayısı… 6.480.563
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Çiçero (2019)
    II. Dünya Savaşı sırasında ‘Çiçero’ kod adıyla bilinen casus Elyesa Bazna'nın casusluk çalışmalarını hikâye edindi.
    Yönetmen… Serdar Akar
    İzleyici Sayısı… 936.601
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu (2019)
    Dünya ve olimpiyat şampiyonu rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikâyesine ayna tutuldu. 
    Yönetmen: Özer Feyzioğlu
    İzleyici Sayısı… 1.880.959
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Türk İşi Dondurma (2019)
    I. Dünya Savaşı sırasında milli mücadeleye hayatlarını sürdürdükleri Avustralya'dan katkı vermeye çalışan Tarakçı Mehmet ile Maraşlı Abdullah’ın yaşamlarını anlattı.
    Yönetmen… Can Ulkay
    İzleyici Sayısı… 571.758
  • Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek

    • Bergen (2022)
    1980’li yıllara damga vurmuş Belgin Sarılmışer’in cinayete kurban gitmesiyle sonuçlanan trajilerle bezeli hayat hikâyesi konu edinildi.
    Yönetmen… Mehmet Binay - M. Caner Alper
    İzleyici Sayısı… 5.484.798

     

     

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