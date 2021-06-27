AA

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

AA'nın haberine göre, son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren öğrencilerin aileleri, yabancı diller binasının girişinde çocuklarını bekledi.

Sınav çıkışında anne, babalar çocuklarına sarılarak duygusal anlar yaşadı. Kimi öğrenciler sınavın kolay olduğunu belirtirken, bazı öğrenciler de sınavın kötü geçtiğini, gramer ve çeviri sorularında zorlandıklarını söyledi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.