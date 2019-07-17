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YKS sonuçları SON DAKİKA! ÖSYM 2019 YKS sonuçları açıklandı (Üniversite sınavı)

YKS sonuçları sürpriz bir şekilde gece yarısı açıklandı. ÖSYM'nin takviminde YKS sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak sonuçlar bu gece saat 01.15'te erişime açıldı. İşte üniversite sınavı olan YKS sonuçları sorgulama sayfası

YKS

YKS sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin belirttiği takvimden bir gün önce açıklanan YKS sonuçları adaylar için sürpriz oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile YKS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar için şimdi tercih maratonu başlayacak. İşte YKS sınav sonuçlarına dair detaylar...

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - ÖSYM 2019

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

 

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