Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS'ye girecekler dikkat: YÖK'ten önemli açıklama! YKS'ye girecek adaylara ikinci ek başvuru hakkı tanınıyor! YKS ek başvuruları ne zaman başlıyor?

        YKS'ye girecekler dikkat: YÖK'ten açıklama geldi! YKS'ye girecek adaylara ikinci ek başvuru hakkı tanınıyor!

        8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınavına sayılı günler kaldı. Geç başvuruları kaçıran adaylar bir sonraki sene için hazırlanmaya başlamıştı fakat YÖK'ten şaşırtan açıklama geldi. YÖK açıklamasına göre YKS adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Haziran'da gerçekleşecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yeni bir gelişmenin duyurusunu yaptı! YÖK duyurusuna göre adaylara ikinci bir başvuru hakkı tanınacak. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

        2

        GEÇ BAŞVURULAR MART BAŞINDA SONA ERMİŞTİ!

        YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında alınmıştı. Geç başvuruları kaçıran adaylar için yeniden başvuru imkanı bulunmuyordu. Bugün (23 Mart) YÖK tarafından yapılan açıklamayla adaylara geç başvuru hakkı tanınacağı açıklandı.

        3

        YÖK AÇIKLADI!

        YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

        4

        Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek. Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate