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        Haberler Gündem HT Trend YKS'yi yapay zekaya çözdürdü

        YKS'yi yapay zekaya çözdürdü

        YKS'nin ardından bir aday, soruları ChatGPT, Gemini ve DeepSeek'e çözdürdü. Ortaya ise ilginç sonuçlar çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:27
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        YKS'yi yapay zekaya çözdürdü
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        YKS'nin ardından bir aday, soruları ChatGPT, Gemini ve DeepSeek yapay zeka platformlarına çözdürdü. 3 platformun ÖSYM sıralamasında ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.

        Buna göre sıralamada 650 bininci olarak ChatGPT sonuncu oldu. Birinci ise 32 kat farkla ilk 21 bine giren DeepSeek oldu. Gemini de 27 bininci olarak 2.sıraya yerleşti.

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