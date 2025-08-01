YÖK Başkanlığına yeniden Erol Özvar atandı

YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı
Giriş: 01.08.2025 - 01:24 Güncelleme: 01.08.2025 - 01:24
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, YÖK Başkanlığına ve YÖK Üyeliğine, Prof. Dr. Özvar yeniden atandı.
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