YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesi ile en çok sorgulanan konulardan biri de 2022- 2023 üniversite açılış tarihi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan okulların açılış tarihini duyurmasıyla gözler YÖK takvimine çevrildi. Yeni döneme kısa bir süre kala gündeme gelen konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 - 2023 takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...