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Bingöl'de yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

İstanbul'dan Bingöl'e giden 34 yolculu otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yolcuların zamanında tahliyesi ile faciadan dönülen olayda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

ALEV ALDI! Bingöl'de yolcu otobüsünde faciadan dönüldü - Haberler
DHA

İstanbul'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bingöl-Elazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Yolçatı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan 34 yolcusuyla dün öğle saatlerinde Bingöl'e gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Yolcuların tahliyesinin ardından ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

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